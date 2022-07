Deux nouveaux jeux gratuits sur l’Epic Games Store, ça vous dit ?

Fidèle à son habitude, Epic Games propose de nouveaux jeux gratuits à télécharger sur l’Epic Games Store. Et cette semaine on a droit à Ancient Enemy et Killing Floor 2. Vous pouvez les télécharger tous deux sur cette page jusqu’au jeudi 14 juillet.

Ancient Enemy

Ancient Enemy est un jeu de cartes RPG qui se déroule dans un monde au bord du chaos où les forces du mal sont déjà au sommet. Pulvérisez des ennemis dénaturés à l’aide de nombreux sorts et compétences. Voyagez dans une région sauvage désolée et venez à bout de votre ennemi le plus redoutable !

Killing Floor 2

Dans KILLING FLOOR 2, les joueurs découvrent une Europe continentale ravagée par une épidémie irrépressible de clones horribles et mortels, les Zeds, créés suite à des expérimentations ratées menées par des rebelles au sein de Horzine Corporation. Jouez en coopération à 6 joueurs et à 12 joueurs incarnant humains et Zeds tour à tour. Que le massacre commence !

Pour rappel, comme on l’a vu dans cette actualité le jeu Fall Guys est définitivement passé en gratuit depuis le 21 juin dernier. On peut donc en profiter gratis sur PC (via l’Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Playstation 5 et Nintendo Switch.