Bowser, le boss final de Mario a droit à son propre set chez Lego

Lego annonce la sortie d’un nouveau set qui devrait plaire à la fois aux fans de Nintendo et aux fans de Lego. Le set 71411 représente en effet Bowser, le méchant de la saga Mario.

Pour assembler le célèbre boss final de Mario, il faudra s’armer de patience et de dextérité puisque le personnage se compose de 2.807 pièces Lego. Il sera donc difficilement réalisable par les enfants c’est pourquoi le fabricant destine le set 71411 aux adultes (18 et plus).

Avec cette nouvelle boîte, la firme de briques complète sa série de sets ayant pour thème la franchise Mario.

Le fabricant présente son nouveau set de la façon suivante :

Conçu pour le jeu et l’exposition, le set utilise des éléments LEGO inédits (nouveauté d’octobre 2022) pour les pics de Bowser et inclut de nombreuses fonctions, dont un lanceur de boules de feu et un bouton actionnant sa tête et son cou. Ses bras et ses doigts sont également mobiles !

Voilà une petite vidéo de présentation :

A noter que le set Lego 71411 « Le puissant Bowser » sera disponible à la vente sur le site de Lego à partir du 1er octobre 2022. Il est annoncé au tarif de 269,99€ ce qui semble tout de même assez élevé pour un tel set même si effectivement le personnage semble tout de même assez imposant à en croire les photos et vidéos publiées par le fabricant. A noter toutefois que les dimensions de la figurine ne sont pas connues.