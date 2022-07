IronKey Locker+ 50 : une nouvelle clé usb sécurisée signée Kingston

Depuis quelques temps, le fabricant Kingston s’est lancé dans les produits sécurisés. La firme annonce régulièrement des clés usb ou des SSD qui ont un point commun : les données sont stockées sur leurs produits de façon (très) sécurisée avec mot de passe obligatoire, chiffrement des données, etc..

Ces dernières semaines on eu droit à deux nouveautés : la clé usb IronKey VP50 et le SSD IronKey Vault Privacy 80 (VP80ES). Ces deux produits qui ont été mise au point par Kingston grâce au rachat d’IronKey en 2016 et l’exploitation des technologies développées par la société.

Aujourd’hui, le contructeur continue sur sa lancée et annonce la sortie d’une nouvelle clé usb sécurisée : la IronKey Locker+ 50 (LP50). Il s’agit cette fois d’une clé usb qui dispose d’un design assez classique. Par contre, elle intègre différentes technologies et protections contre les attaques de type « Brute Force » ou « Bad USB ».

En terme de sécurité, la LP50 supporte le chiffrement matériel des données en XTS-AES. Et pour limiter l’accès aux données, l’utilisation d’un mot de passe ou mieux d’une phrase secrète est requise. Une configuration multi utilisateur (administateur + utilisateur) est également possible afin de restreindre à l’accès aux données à certains utilisateurs seulement.

A noter que la clé mesure 60,56 x 18,6 x 9,75 mm. Plutôt compacte, on pourra donc la transporter facilement partout avec soi. Pour le stockage, il faudra se contenter d’un espace de stockage de seulement 16 Go, 32 Go, 64 Go ou 128 Go suivant les modèles. Et en terme débits, Kingston promet des taux de tansferts pouvant atteindre 145 Mo/s en lecture et 115 Mo/s en écriture.