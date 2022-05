Un SSD portable super sécurisé chez Kingston

Pour les personnes qui ont des données très importantes à transporter avec eux, le fabricant Kingston propose un nouveau périphérique de stockage : le IronKey Vault Privacy 80 (VP80ES). Derrière ce nom alambiqué se cache un SSD portable qui se veut ultra sécurisé. Ce nouveau SSD s’appuie très certainement sur les technologies acquises lors du rachat de la société Ironkey en 2016.

Grâce à lui, les fichiers personnels et professionnels qui sont sauvegardés dessus peuvent rester en parfaite sécurité. Il faut dire que Kingston n’a pas fait les choses à moitité et son appareil semble être un vrai coffre fort numérique.

Comme vous pouvez le constater, l’IronKey Vault Privacy est équipé d’un écran tactile couleur qui permet de verrouiller ou déverrouiller l’accès aux données. Pour se faire, les données sauvegardées sur le SSD sont non seulement chiffrées matériellement en XTS AES 256 bit mais un code pin voire même un mot de passe (ou une « phrase passe » pouvant aller jusqu’à 64 caractéres) est requis pour débloquer le SSD et accéder uax données.

Par ailleurs pour éviter le vol de données sensibles, le SSD intègre plusieurs protections pour se prémunir des attaques de type Brute Force et BadUSB grâce à un micrologiciel signé numériquement. Il est aussi de paramètrer le SSD en lecture seule uniquement.

Voilà les caractéristiques techniques du SSD IronKey telles qu’elles sont annoncées par le constructeur :

Délai d’attente automatique réglable pour verrouiller le disque, rendre aléatoire la disposition de l’écran tactile et effacer en toute sécurité le disque pour effacer tous les mots de passe et la clé de cryptage. Double réglage du mode lecture seule (protection contre l’écriture) : Protection contre les risques liés à la cybersécurité des systèmes compromis grâce à deux niveaux de protection en lecture seule.

En terme de performances, le SSD IronKey Vault Privacy n’est pas une bête de course. Ses débits atteignent au mieux 250 Mo/s en lecture et en écriture mais ce n’est pas le critère le plus important pour un SSD de ce type.

Le but d’un tel produit n’est pas de transférer des données à la vitesse de l’éclair mais de bien les stocker et de les garder en sécurité quoi qu’il en coûte.

D’ailleurs en parlant de « quoi qu’il en coûte » on ne connaît pas encore le tarif de cette gamme. On sait simpement que trois modèles seront disponibles : 480 Go, 960 Go et 1920 Go et qu’ils seront garantis trois ans.

A vue de nez, vu les caracétéristiques et vu les spécifications du SSD, l’IronKey Vault Privacy 80 devrait être assez onéreux. Ce type de produit vise en effet un public bien précis : les entreprises et les professions libérales (notaires, avocats, experts comptables, etc..) qui ont besoin de conserver en lieu sûr et en toute confidentialité les données sensibles de leurs clients.