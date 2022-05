Verbatim tente de se renouveler et lance un SSD à écriture unique

Depuis quelques années maintenant, le stockage optique est de moins en moins utilisé aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels qui préfèrent s’orienter vers des solutions plus pérennes telles que les disque durs, les SSD et les NAS. Pour du stockage de petite taille et facilement transportable, les particuliers se tournent plutôt vers des clés usb, des cartes mémoires ou des HDD / SSD portables.

Depuis que le stockage optique est en déclin et boudé par les utilisateurs, les ventes de graveurs DVD et Blu-ray sont en chute libre. D’ailleurs, les assembleurs et les fabricants d’ordinateurs n’incluent plus de stockage optique sur les PC de bureau et les PC portables depuis déjà plusieurs années.

S’il y a bien des fabricants qui ont pâti de cette situation et de l’émergence des produits à base de mémoire flash (clé usb, carte mémoire, SSD, etc..) ce sont bien sûr les fabricants de graveurs, eux-mêmes, mais aussi les fabricants de médias vierges tels que Verbatim qui a longtemps été l’un des principaux acteurs dans ce domaine.

Du coup, depuis plusieurs années Verbatim tente par tous les moyens de se diversifier en proposant toutes sortes d’accessoires et de matériels ayant un rapport plus ou moins éloigné avec le domaine du stockage. Si l’on en croit son site web, la firme propose pêle mèle des médias optiques (comme au bon vieux temps) mais aussi des graveurs, des SSD internes et externes, des cartes mémoires et des disques durs. Mais aussi des choses qui n’ont plus grand chose à voir avec le stockage comme par exemple des câbles usb et Lightning, des piles, des hubs usb, des sacoches, des souris voire même des bobines de filaments pour impression 3D. Bref.. une flopée d’accessoires en tous genres…

Mais la société ne compte pas s’arrêter là puisqu’elle est sur le point de sortir un SSD un peu particulier. En effet, sa dernière trouvaille qui porte le nom de Verbatim SWOVA128G est un SSD à écriture unique.

Pour faire simple : le SSD se présente comme un SSD portable tout ce qu’il y a de plus classique. Sa coque est de couleur noire et le SSD se branche à l’ordinateur via un câble USB tout ce qu’il y a de plus banal. Le SSD dispose d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) et il exploite de la mémoire NAND Flash MLC. Le SSD offre une capacité de stockage de 128 Go et propose des débits qui peuvent atteindre 540 Mo/s en lecture et (seulement) 180 Mo/s en écriture.

La seule différence par rapport aux autres SSD du marché, c’est que pour écrire et enregistrer des données sur le SSD il faut impérativement passer par un logiciel spécifique et que celui-ci n’autorise qu’une seule et unique écriture, ce qui nous fait un peu penser au bon vieux temps où on utilisait un logiciel de gravure pour graver un CD ou un DVD.

Une fois les données désirées écrites sur le SSD, il n’est pas possible de les mettre à jour ou des les supprimer. Elles sont gravées dans le marbre une fois pour toute. Pour l’autre compris : il vaut donc mieux éviter de faire la moindre erreur et sauvegarder les bons fichiers car une fois que c’est fait c’est irrémédiable.

Avec cette solution de stockage plutôt étrange, Verbatim ne vise pas spécialement les particuliers mais plutôt les entreprises et les professions libérales qui veulent archiver leurs données ou les données de leurs clients à un instant T sans avoir besoin de mettre à jour le support ou les données ultérieurement.

Pour le moment, le SSD n’est proposé qu’en version 128 Go et uniquement au Japon. On ne sait pas s’il sera commercialisé un jour en Europe.