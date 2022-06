Kingston IronKey VP50 : sécurité et clé usb !

Après avoir dévoilé un SSD portable très sécurisé il y a seulement quelques jours, le fabricant Kingston remet ça aujourd’hui et annonce la sortie d’une clé usb hautement sécurisée : la IronKey Vault Privacy 50 (VP50).

En apparence, cette clé ressemble à une clé usb tout ce qu’il y a de plus classique. Elle mesure 77,9 x 21,9 x 12,0 mm et est équipée d’un port USB qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps). Le construceur annonce des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 230 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture.

Par contre, ce qui est un peu moins classique c’est qu’elle est certifiée FIPS 197 et qu’elle propose un chiffrement matériel des données en AES 256 bits XTS. Les données stockées sur la clé usb sont automatiquement chiffrées et pour accéder aux fichiers la saisie d’un mot de passe est obligatoire. Il même possible de créer plusieurs profils avec par exemple un administrateur avec accès total en lecture/écriture et des utilisateurs en lecture seule.

Pour éviter les attaques de type « Brute Force », si une personne malveillante (ou un voleur) tente d’accéder aux données et se trompe 10 fois de mots de passe, les données sont automatiquement supprimées afin d’éviter toute fuite de données.

La clé usb IronKey Vault Privacy 50 (VP50) existe en plusieurs capacités de stockage : 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go et 256 Go. La clé est couverte par une garantie de 5 ans. Les prix ne sont pas connus pour l’instant.