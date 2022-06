HighPoint SSD7540 : une carte d’extension pour ajouter 8 SSD M.2. NVMe à votre PC

Le fabricant HighPoint, bien connu pour ses contrôleurs et ses solutions de stockage hors norme, vient de dévoiler un nouveau joujou.

En effet, le SSD7500 est une carte d’extension PCI Express 4.0 16x qui est équipée d’un contrôleur HighPoint et qui peut accueillir plusieurs SSD au format M.2. NVMe montés en RAID.

Trois déclinaisons existent :

SSD7502 : ce modèle peut accueillir 2 SSD au format M.2. NVMe

ce modèle peut accueillir 2 SSD au format M.2. NVMe SSD7505 : la carte peut accueillir cette fois jusqu’à 4 SSD M.2. NVMe

la carte peut accueillir cette fois jusqu’à 4 SSD M.2. NVMe SSD7540 : cette fois on passe à 8 SSD M.2. NVMe

En utilisant par exemple 8 SSD Samsung 980 Pro de 8 To chacun, il est donc potentiellement possible d’avoir à disposition 64 To de stockage dans son PC grâce au SSD7540. Les débits atteignent alors 28.315 Mo/s en lecture et pas moins de 27.052 Mo/s en écriture.

Mieux encore, il est même possible d’utiliser deux cartes d’extension SSD7540 simultanément afin de multiplier par deux les taux de transferts. Cette fois les débits atteignent 55.909 Mo/s en lecture et 52.555 Mo/s en écriture.

La gamme SSD7500 est déjà disponible Outre Atlantique. Le modèle SSD7540 est commercialisée aux Etats-Unis au tarif de 1.099 dollars.

Pour information, la solution SSD7540 de HighPoint est déjà utilisé et proposé par certains fabricants comme par exemple Sabrent qui commercialise le Rocket Q Battleship : une carte SSD7540 équipée de 8 SSD Sabrent Rocket Q de 8 To chacun.