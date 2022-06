Ca y est ! Le jeu Fall Guys est maintenant gratuit !

C’est à partir d’aujourd’hui, mardi 21 juin, que le célèbre jeu Fall Guys change de cap et passe en free-to-play. Comprenez par là que le jeu qui était auparavant payant devient gratuit.

C’est à partir d’aujourd’hui, mardi 21 juin, que le célèbre jeu Fall Guys change de cap et passe en free-to-play. Comprenez par là que le jeu qui était auparavant payant devient gratuit. Par contre, pour compenser cette gratuité et quand même gagné un peu d’argent avec ce titre, l’éditeur Epic Games a inclus des achats in-app. Cela dit les achats sont à priori facultatifs donc personne n’est forcé de les acheter sauf les joueurs trop pressés qui veulent progresser plus rapidement…

Cerise sur le gâteau, Fall Guys est dorévanant disponible sur l’ensemble des plateformes du marché, à savoir : PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Playstation 5 et Nintendo Switch ; et la bonne nouvelle c’est qu’il est désormais crossplay. Il est donc possible d’affronter d’autres joueurs (jusqu’à 60 en simultané) issus d’autres plateformes.

Où télécharger Fall Guys ?

Fall Guys est disponible sur plusieurs plateformes. Voici les différents liens de téléchargement :

Fall Guys c’est quoi ?

Si vous êtes passé à côté du phénomène Fall Guys ces derniers mois, sachez que c’est un jeu très prenant. Un genre de Battle Royal très fun et très coloré dans lequel vous incarnez un petit bonhomme qui doit tout faire pour survivre face à ses adversaires.

Epic Games explique ça de la façon suivante :