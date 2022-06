Le jeu Flashback est offert sur GOG

Bone nouvelle pour les joueurs : la plateforme GOG offre en ce moment le mythique jeu Flashback. Il rappellera pas mal de souvenirs à celle et ceux qui l’ont découvert dans les années 90. Cette fois ci on a affaire à un remake qui propose des graphismes améliorés et une piste audio remasterisée. Mis à part ça, c’est toujours un jeu très prenant qui mêle à la fois action et aventure. Si ça vous dit, vous pouvez l’obtenir gratuitement sur cette page.

Synospys

Après avoir fui un vaisseau spatial mais dépouillé de toute mémoire, le jeune scientifique Conrad B. Hart se réveille sur Titan, une lune colonisée de la planète Saturne. Ses ennemis et ravisseurs lui courent après. Il doit trouver un moyen de retourner sur Terre, tout en se défendant contre les dangers qu’il rencontre et en déjouant un complot extra-terrestre insidieux qui menace la planète…

À l’occasion de son 25e anniversaire, redécouvrez ce classique, régulièrement classé parmi les 100 meilleurs jeux de tous les temps ! C’était l’un des premiers jeux à utiliser la technologie de capture de mouvement pour des animations plus réalistes, avec des arrière-plans entièrement dessinés à la main et un scénario de science-fiction captivant.