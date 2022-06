Le TOP 20 des mots de passe les plus utilisés et pourtant les moins sécurisés

Suite à des piratages ou à des fuites de données, il y a constamment une quantité astronomique d’informations qui circulent sur le Dark Web. Et parmi ces informations, il y a évidemment de nombreuses combinaisons de login / mots de passe qui peuvent potentiellement permettre à des personnes malveillantes de se connecter à vos services en ligne ou à vos réseaux sociaux.

C’est pour cette raison qu’il est vivement recommandé d’utiliser un mot de passe le plus complexe possible et de ne surtout pas utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites d’ecommerces ou sur des services en ligne différents. En cas de failles ou de piratage, les pirates auront en effet vite fait de se connecter à différentes plateformes et dérober toutes sortes d’informations.

D’après le rapport annuel 2021 dédié aux vols de données de l’Identity Theft Resource Center, voilà le TOP 20 des mots de passe les plus couramment trouvés sur le Dark Web :

123456 123456789 qwerty password 12345 2345678 111111 1234567 123123 qwerty123 1q2w3e 1234567890 DEFAULT 000000 abc123 654321 123321 qwertyuiop Iloveyou 666666

Si vous avez reperé l’un de vos mots de passe dans cette liste, c’est plutôt mauvais signe. Ca veut dire que le mot de passe que vous utilisez pour l’un de vos services en ligne (webmarchands, réseaux sociaux, plateformes diverses, etc..) n’est pas suffisamment sécurisé et vous n’êtes pas à l’abri que quelqu’un accéde un jour ou l’autre à vos données à votre insu.

Et il est plus que temps de changer de mot de passe pour quelquechose de plus long et de plus sécurisé utilisant pèle mêle des lettres en masjuscule et en minuscule, des chiffres et des signes de ponctuation. Idéalement, il est également conseillé d’activer la double authentification sur l’ensembe de vos services. Cela permet par exemple de demander la validation par SMS pour toute tentative de connexion à l’un de vos services en ligne.