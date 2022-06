Chez Philips, deux nouveux moniteurs sont annoncés ! Le premier porte le nom de 24E1N5300HE et c’est un écran 24 pouces Full HD tandis que le second, le 27E1N5600HE, est un écran 27″ QHD.

Philips propose deux nouveaux écrans (24″ et 27 pouces)

Chez Philips, deux nouveux moniteurs sont annoncés ! Le premier porte le nom de 24E1N5300HE et c’est un écran 24 pouces Full HD tandis que le second, le 27E1N5600HE, est un écran 27″ QHD.

Pour information, ces deux écrans ne sont pas vraiment prévus pour un usage gaming comme certains autres modèles de la marque. En effet, Philips destine plutôt ses deux nouvelles références à un usage bureautique. Ils pourront par exemple faire l’affaire pour les personnes qui pratiquenet le télétravail.

Voilà le détail des deux modèles :

Philips 24E1N5300HE

Cet écran 24″ Full HD supporte une définition de 1.920 x 1.080 pixels. L’appareil est équipé d’une dalle IPS avec rétro éclairage à LED au format 16/9. Le moniteur propose un taux de rafraîchissement de 75 Hz, un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), une luminosité de 300 cd/m² et un contraste de 1000:1.

Le 24E1N5300HE supporte les technologies AMD FreeSync, EasyRead, Flicker Free et Low Blue. Au niveau de sa connectique, le moniteur propose un port HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2, un hub avec 4 ports USB (dont un avec charge rapide). Une webcam 5 Mega Pixels est également intégrée ainsi qu’un micro et une paire d’enceintes (2 x 5 Watts) afin de pouvoir l’utiliser tranquillement en télétravail. Le 24E1N5300HE sera commercialisé prochainement au tarif de 319 euros.

Philips 27E1N5600HE

De son côté, le 27E1N5600HE est un écran 27″ QHD qui supporte une définition de 2.560 x 1.440 pixels. On trouve également sur ce modèle une dalle IPS avec rétro éclairage à LED au format 16/9. Les caractéristiques techniques de l’engin sont les mêmes que précédemment avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz, un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), une luminosité de 300 cd/m² et un contraste de 1000:1.

On trouve également sur l’apareil le support des technologies EasyRead, Flicker Free et Low Blue par contre l’AMD FreeSync semble être passé à la trappe. Pour la connectique, Philips a doté son écran d’un port HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2, un hub avec 4 ports USB (dont un avec charge rapide). A noter qu’une webcam 5 MP, un micro et des enceintes (2 x 5 Watts) sont également intégrées. Le fabricant nous signale que le 27E1N5600HE sera disponible au prix de de 439 euros.