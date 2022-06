Promo pour la fête des pères : Office 2021 et Windows à prix déglingo

Le système d’exploitation Windows et Microsoft Office sont les systèmes informatique et bureautique les plus utilisés dans le monde. Les voilà aujourd’hui en promotion sur le site Godeal24.

Le système d’exploitation Windows et Microsoft Office sont les systèmes informatique et bureautique les plus utilisés dans le monde aujourd’hui, avec plus d’un million d’entreprises à travers le monde qui les utilisent quotidiennement.

La dernière version d’Office 2021 aide les utilisateurs à être plus productifs en bureautique. L’achat de MS Office donne accès à vie à Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc… sur un seul appareil et c’est valable pour un usage professionnel ou personnel, sans frais mensuel ou annuel.

A noter qu’en principe la licence d’Office 2021 Pro coûte 579€ sur le site officiel de Microsoft mais à l’occasion d’une promo spéciale pour la fête des pères le site Godeal24, qui est spécialisé dana la vente de clés de licence, propose Office 2021 Pro à seulement 24,99€ !

Petit plus et non des moindres : il est même possible de réduire le prix d’Office 2021 à 12,99€ seulement à condition d’acheter un pack de 5 licences, ce qui peut être intéressant si vous êtes plusieurs utilisateurs à la maison ou si vous souhaitez faire un achat à plusieurs (en famille, entre amis, entre collègues, etc..)

Microsoft Office 2021 à partir de 12,99€/PC

62 % de réduction sur Office 2021 ( code promo « EGD62 » )

62% de réduction sur le pack Windows + MS Office 2021 via le code promo « EGD62 »

Durant cette vente de Godeal24, vous bénéficiez d’une réduction importante sur les clés de licence de Windows 10. Vous pouvez mettre à jour votre PC en passant à Windows 10 à partir de 6,06€/PC !

50% de remise sur Windows 10 via le code promo « EGD50 »

Pourquoi Godeal24 est-il si bon marché ? Le logiciel est-il authentique ?

Les licences sont 100% originales et authentiques. Godeal24 connaît l’historique de chaque licence qu’il vend et est donc en mesure de mettre à disposition des clients des clés qui, autrement, seraient restées inutilisées. En ne commercialisant pas les licences vendues par Microsoft en « volume », les utilisateurs finaux peuvent les utiliser sans encourir de problèmes.

Pour cette raison, les licences achetées sur Godeal24 sont « à vie » et elles peuvent être utilisées sans restriction : le système d’exploitation sera mis à jour et pris en charge par Microsoft pendant toute la durée de son cycle de vie. Chez Godeal24, vous pouvez obtenir le même logiciel, économiser plus de 80 %, et c’est toujours officiel. Vous n’aurez aucun problème.

62% de remise d’autres logiciels MS Office ( code promo « EGD62 » )

62% de réduction sur les bundles MS Office et Windows ( code promo « EGD62 » )

Jusqu’à 50% de réduction sur d’autres Windows via le code promo « EGD50 »

Le catalogue de Godeal24 est assez riche et comprend également divers outils informatique, notamment Ashampoo Photo Commander 16, Wise Care 365, Adguard, les logiciels de la série iObit, etc…

Outils informatique aux meilleur prix !

A propos de Godeal24

Le site Godeal24 dispose d’un catalogue bien garni qui se compose d’un vaste catalogue de licences numériques 100% garanties et légales. Et avec jusqu’à 80% de remise par rapport au prix de vente officiel. Vous n’aurez aucun problème. Vous y trouverez non seulement les systèmes d’exploitation Windows mais aussi la suite bureautique Office et des outils informatique comme par exemple la série IOBIT, le logiciel Ashampoo, Disk Drill, et bien d’autres…

Godeal24 offre à ses clients un service client efficace et une garantie produit. Son support technique répond présent 24h/24 et 7j/7 pour résoudre votre problème, qu’il s’agisse d’installation ou d’utilisation.

Godeal24 remporte pas mal de succès auprès des utilisateursl. Il revendique d’ailleurs une note de 4,9 et une note de satisfaction de 98 % sur TrustPilot (une plate-forme indépendante permettant aux utilisateurs d’évaluer la qualité du service et des produits). Pour les contacter : service@godeal24.com