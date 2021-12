Une PS5 en or 24 carats ça vous intéresse ? Le youtubeur Cyril_mp4 vous en offre une…

Cyril_mp4 est un youtubeur français qui s’est fait connaître sur Youtube avec des vidéos gaming et même des courts métrages. Il est présent sur la plateforme depuis plus de 10 ans et il cumule plus de 4,7 millions d’abonnés.

Dernièrement il a fait une « petite folie » en commandant en Grande Bretagne une console PS5 sortie en édition (très) limitée.

Déjà que les PS5 classiques sont difficiles à trouver en boutiques, autant dire que cette édition spéciale sortie à seulement 250 exemplaires n’est pas prête d’arriver en magasin…

Il faut dire que cette PS5 est entièrement recouverte d’or 24 carats. Idem pour les manettes et même le casque qui sont recouverts d’une couche d’or 24 carats. L’ensemble vaut près de 15.000 euros et a été acquis auprès de la société Truly Exquisite spécialisée dans la customisation de produits high tech pour les transformer en produit de luxe.

Comme vous pouvez l’imaginer, cette PS5 en or est un produit qui se destine avant tout aux collectionneurs fortunés qui disposent d’une telle somme à dépenser pour leur loisir. Autant dit que c’est un produit de luxe qui n’est pas destiné à Monsieur et Madame Tout le monde, et ça n’est pas demain la veille que Tata Micheline va vous offrir ça pour Noël….

Si le célèbre youtubeur s’est procuré un tel objet ce n’est pas pour le collectionner ni pour le stocker derrière une vitrine, mais pour l’offrir à ses abonnés. Un beau cadeau de Noël !

C’est pour cette raison qu’il organise un jeu concours sur instagram afin de mettre en jeu la précieuse console. Si vous souhaitez tenter votre chance, vous savez ce qu’il vous reste à faire….