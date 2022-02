Capcom annonce Street Fighter 6

Pour célèbrer les 35 ans de son célèbre jeu de baston, Capcom vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’un nouvel épisode au sein de la franchise Street Fighter.

Le jeu portera le nom de Street Fighter 6, ce sera une version remodelée et fortement « testoronée » du mythique titre qui a fait les beaux jours de nombreux joueurs depuis 35 ans que ce soit en arcade, sur consoles et sur PC.

L’éditeur a publié un teaser a fin de montrer les graphismes du jeu. Le voici :

Et Capcom a publié ces quelques informations sur son site web :

Street Fighter 6, la prochaine évolution de la célèbre série Street Fighter qui s’est vendue à plus de 47 millions d’unités depuis son lancement il y a 35 ans, est maintenant en développement. La bande-annonce a présenté un aperçu de l’avenir de Street Fighter, alors que le pilier de la série Ryu verrouille les cornes avec le nouveau challenger Luke. Le 45e et dernier personnage de la liste Street Fighter V a été taquiné pour avoir un rôle clé dans le prochain projet Street Fighter, qui a maintenant été confirmé. Plus de détails seront partagés cet été.

On devrait en savoir plus concernant la sortie de Street Fighter 6 durant l’été 2022. Et ça ne sera pas du luxe car pour le moment Capcom s’est plutôt montré avares en informations. On n’a pas beaucoup de détails concernant le jeu ni à propos des plateformes supportées.

D’après le site Wccftech, le jeu pourrait sortir uniquement sur PC et PS5.