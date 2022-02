Les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom proposent des forfaits 4G à prix cassés.

Dernier jour : le forfait 4G avec 100 Go de DATA à 10 balles (12€ le 200 Go)

En ce moment, les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom proposent simultanément des forfaits 4G à prix cassés. Si vous aviez l’intention de changer votre forfait actuel pour un autre forfait mieux garni (ou moins onéreux) c’est peut-être le moment de sauter le pas.

Dans les deux cas, ce sont des forfaits sans engagement que l’on peut donc résilier quand on veut.

Les forfait incluent : SMS, MMS et téléphone illimité, ainsi qu’une quantité de données qui varie de 100 Go à 200 Go en fonction de vos besoins. A noter que l’envoi de la nouvelle carte SIM est facturée 10€.

Petit rappel : Lors de la souscription à un nouveau forfait, vous avez la possibilité soit d’obtenir un nouveau numéro de téléphone, soit de conserver votre numéro actuel. Pour cela, vous devez fournir le numéro RIO de votre ligne actuel à votre nouvel opérateur, vous l’obtiendrez en contactant le 3179 par téléphone ou SMS..

le forfait B&You avec 100 Go de DATA est à 9,99€ par mois. Le forfait comprend également 15 Go de DATA utilisables en Europe et dans les DOM.

le forfait B&You avec 200 Go de DATA est à 11,99€ par mois. Le forfait englobe aussi 20 Go de DATA utilisables en Europe et dans les DOM.

le forfait Red by SFR avec 100 Go de DATA s’affiche à 10€ par mois. Il inclut aussi 14 Go de DATA pour l’Europe et les DOM.

le forfait Red by SFR avec 200 Go de DATA est proposé à 12€ par mois. Il dispose également de 17 Go de DATA utilisables en Europe et dans les DOM.

MAJ : les offres sont valables jusqu’à ce soir minuit !