Si vous aimez les jeux rétro et notamment les jeux de baston vous allez être servis puisque Capcom vient d’annoncer la sortie d’un nouveau pack de jeux baptisé Capcom Fighting Collection 2 (qui succède au premier volet). Ce nouveau pack est disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Il regroupe les titres suivants :

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 UPPER

Project Justice

Power Stone

Power Stone 2

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein

Des titres qui rappelleront très certainement quelques souvenirs aux plus anciens d’entre vous…

A noter que le pack de 8 jeux coûte tout de même 39,99€ quelle que soit la plateforme choisie ce qui semble assez cher pour des jeux largement amortis par Capcom depuis toutes ces années.

Incarnez l’un des nombreux personnages hauts en couleur de la série Capcom vs SNK, affrontez le vaste effectif du dernier volet de Street Fighter Alpha, faites du monde votre arme dans la série Power Stone et vivez l’histoire palpitante et l’action intense de Project Justice et Plasma Sword: Nightmare of Bilstein. Une variété de jeux amusants, tout-en-un !

Profitez des versions anglaise et japonaise ! Regorge de nouvelles fonctionnalités, dont le jeu en ligne !

Trailer du jeu