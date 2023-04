Une démo jouable de Street Fighter 6 est disponible

Comme l’on a vu dans cette actualité, le jeu Street Fighter 6 sera disponible à partir du 3 juin 2023 sur PC et consoles.

Comme l’on a vu dans cette actualité, le jeu Street Fighter 6 sera disponible à partir du 3 juin 2023 sur PC et consoles. Mais pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre jusque là Capcom propose une démo jouable afin de découvrir le jeu et le tester un minimum.

Pour le moment, la démo jouable est disponible uniquement sur les consoles PS4 et PS5 de Sony via le Playstation Store. Les démos pour consoles Xbox Series S/X et pour PC (via Steam) seront mises en ligne à partir de la semaine prochaine, c’est à dire le mercredi 26 avril à 9 heures.

Par rapport à la version complète du jeu, la démo jouable est volontairement limitée à quelques personnages (Luke et Ryu seulement) et à quelques stages (le temple Genbu et la salle d’entraînement) afin que les gamers puissent tester le jeu.

Voilà d’ailleurs ce que l’on peut lire sur le site officiel à propos de cette démo et les fonctionnalités supportées :

Fighting Ground : Un contre un, Combat extrême (« À la rue » et « Encierro »), Tutoriel (Débutant : classique/moderne/dynamique), Guide des personnages

Un contre un, Combat extrême (« À la rue » et « Encierro »), Tutoriel (Débutant : classique/moderne/dynamique), Guide des personnages World Tour : création d’avatar, jouez avec votre avatar pendant la première partie de l’histoire

création d’avatar, jouez avec votre avatar pendant la première partie de l’histoire Personnages jouables : Luke, Ryu

Luke, Ryu Stages jouables : Genbu Temple, Training Room

Genbu Temple, Training Room Commentaires : Aru, Vicious

A noter qu’aucune fonction en ligne n’est disponible dans cette démo. Le Battle Hub n’est pas inclus non plus et l’accès à certains menus n’est pas disponible.

Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités, il faudra impérativement acheter la version complète du jeu. Plusieurs éditions de Street Fighter 6 sont déjà dispo en précommande sur Amazon.fr et sur Fnac.com.