Vente flash Godeal24 : Office 2021 à partir de 13,05 € et Windows 10/11 à de supers prix !

Imaginez un peu : la suite Office 2021 Professionel coûte normalement 579€ sur le site de Microsoft (la preuve ici) mais le site Godeal24 brade en ce moment la célèbre suite bureautique de Microsoft à partir de 13,05€ seulement. La boutique Godeal24 est spécialisée dans les logiciels, elle vous propose les logiciels bureautiques MS Office à prix cassés, qu’il s’agisse des version Home et Business d’Office 2021 pour Windows mais aussi pour MAC

Le pack Office comprend les programmes dont vous aurez probablement besoin souvent, tels que Microsoft Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Mais en prime, vous aurez également accès à Teams, OneNote, Publisher et Access. C’est une offre très intéressante pour les étudiants et les professionnels.

Que vous démarriez une nouvelle entreprise et que vous ayez besoin de l’aide de Microsoft Office ou que vous souhaitiez simplement mieux vous organiser dans votre vie personnelle, c’est le bon moment pour profiter de cette offre à durée limitée.

Offre à durée limitée : MS Office 2021 authentique à partir de 13,05€ !

En tant que système d’exploitation mature, stable et riche en fonctionnalités, Windows 10 demeure depuis plusieurs années le système d’exploitation préféré de la plupart des utilisateurs. Il est possible d’acquérir Windows 10 Pro dès maintenant à partir de 6,12€ par PC chez Godeal24 !

Vous pouvez aussi mettre à niveau votre ordinateur vers Windows 11 pour découvrir instantanément les fonctionnalités d’intelligence artificielle apportées par la nouvelle version de Bing. A noter que Windows 10 peut même bénéficier d’une mise à jour gratuite vers Windows 11 !

Vente flash : Windows 10 et Windows 11 authentiques au meilleur prix !

Achetez un bundle économique dès aujourd’hui !

50% de remise sur d’autres Windows via le code GG50

Vente en gros aux entreprises : Windows et Microsoft Office

Plus d’outils PC au meilleur prix !

Chez Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’argent avec des licences Microsoft à prix réduit, des principaux logiciels de sécurité informatique et d’autres outils informatiques. Vous pouvez obtenir le système d’exploitation Windows et MS Office à un prix imbattable.

Faites des achats sans tracas avec la livraison numérique de Godeal24, qui envoie votre logiciel directement à votre adresse e-mail quelques secondes après l’achat. De plus, avec une excellente note TrustPilot de 98% et un support technique expert 24h/24 et 7j/7, vous pouvez être sûr de la qualité du produit que vous achetez.

Godeal24 offre un support technique de qualité professionnel 24h/24 et 7j/7 et un service après-vente à vie pour que vous puissiez utiliser les produit sans problème ! En cas de besoins, vous pouvez contacter Godeal24 sur leur messagerie : service@godeal24.com