Bon Plan : 109€ le SSD M.2. Crucial P5 Plus de 1 To

Le Crucial P5 Plus est un SSD M.2. NVMe qui tire partie d’une interface PCI Express 4.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 176 couches.

La version 1 To du P5 Plus est dispo en ce moment à seulement 109,99€ sur Amazon.fr. C’est un très bon prix pour celles et ceux qui veulent s’équiper d’un SSD M.2. NVMe.

Le P5 Plus de 1 To propose des taux de transferts de 6.600 Mo/s en lecture et de 5.000 Mo/s en écriture. Il offre une endurance de 600 To par an et il est garanti 5 ans par le constructeur.