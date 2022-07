Jeu gratuit : quand Epic Games fait ses fonds de tiroir…

Généralement, Epic Games offre un ou deux jeux gratuits par semaine. Et comme vous avez déjà pu le remarquer : souvent ce sont des jeux plutôt sympa…

Généralement, Epic Games offre un ou deux jeux gratuits par semaine. Et comme vous avez déjà pu le remarquer (via nos actualités passées) : souvent ce sont des jeux plutôt sympa… On prend d’ailleurs plaisir à en parler sur Bhmag histoire que vous puissiez essayer un ou deux titres pour passer le temps durant le week-end.

Mais cette fois-ci, on dirait bien que l’éditeur n’avait plus grand chose d’intéressant à se mettre sous la dent. On a même l’impression qu’il a fouillé dans ses fonds de tiroir pour trouver quelque chose à offrir, car ce coup-ci ce n’est pas franchement la joie…

Cette semaine, Epic a a décidé de nous offrir : « Lawn Mowing Simulator » sur cette page : c’est un jeu de simulation d’entretien d’espace vert. En gros : le jeu consiste à tondre la pelouse et c’est tout. Voilà. Voilà… Passé un bon week-end et à la semaine prochaine.

Espérons que la fois prochaine il y aura quelque chose de mieux car là j’ai envie de me pendre. Si vous habitez dans le Nord, je vous invite à venir jouer à Lawn Mowing Simulator IRL dans mon jardin, ça se déroule toutes les semaines de préférence le jeudi soir. Et sinon je vais bientôt rentrer du bois si ça vous intéresse de manipuler des bûches… ;-) On peut appeler ça Wood Simulator si ça vous dit.

Voilà une petite vidéo qui envoie du rêve (ou pas) :

Synospsis :

Vivez l’expérience unique de tondre les parcs et jardins des plus belles campagnes anglaises dans Lawn Mowing Simulator, le seul simulateur qui vous permet de conduire d’authentiques tondeuses à gazon de fabricants prestigieux et de développer votre entreprise de tonte.

Vérifiez les sols, choisissez votre hauteur de lame et mesurez la charge de votre moteur. Finalisez différents contrats en mode Carrière, en mode Libre ou en mode Défi. Améliorez votre tondeuse avec des rouleaux, kits de broyage ou de recyclage, bacs de ramassage, plateaux à fléaux et plus encore.