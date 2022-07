AOC dévoile 6 nouveaux moniteurs dans sa série V5

Chez AOC, une nouvelle série de moniteurs est annoncée. Il s’agit de la gamme V5 qui se compose d’un total de six modèles qui offrent une diagonale de 24 pouces, 27 pouces ou 31,5 pouces en fonction des modèles.

AOC 24V5C

Le 24V5C d’AOC est un écran 24″ qui dispose d’une dalle IPS. Il supporte une définition Full HD 1.920 x 1.080 pixels. L’appareil supporte un taux de rafraîchissement de 75 Hz, un temps de réponse de 1 ms, un contraste de 1000:1, une luminosité de 300 cd/m² et il propose des angles de vision de 178/178°.

A noter que l’écran supporte la technologie AMD FreeSync ainsi que les technologies Flicker Free et Low Blue Light qui visent à réduire la fatigue visuelle. Le moniteur est doté d’un port HDMI 1.4, d’un DisplayPort 1.2, d’un hub avec 4 ports usb ainsi qu’un port USB C qui délivre une puissance de 65 Watts.

Il propose également une sortie casque et des enceintes 2 x 3 Watts. Le 24V5C dispose d’un pied réglage en hauteur (jusqu’à 130 mm), orientable avec une rotation horizontale, une inclinaison et une fonction pivot à 90°. L’écran est annoncé au prix de 269€.

AOC 24V5CE

Le 24V5CE offre exactement les mêmes caractéristiques techniques que le 24V5C par contre son ergonomie est beaucoup plus limitée puisque l’écran peut uniquement être incliné. Cela se ressent du coup au niveau du tarif qui est moins elevé sur ce modèle (239€).

AOC 27V5C

De son côté, le 27V5C est un écran 27″ Full HD qui est équipé d’une dalle IPS. Il offre un taux de rafraîchissement de 75 Hz, un temps de réponse de 1 ms, un contraste de 1000:1, une luminosité de 300 cd/m² et il propose des angles de vision de 178/178°.

Le support des technologies AMD FreeSync, Flicker Free et Low Blue Light est également de la partie. La connectique du 27V5C se compose d’un port HDMI 1.4, d’un DisplayPort 1.2, d’un hub avec 4 ports usb ainsi qu’un port USB C qui peut fournir une puissance de 65 Watts. Une prise casque et des enceintes 2 x 3 Watts sont également de la partie.

A noter que le 27V5C dispose d’un pied réglage en hauteur (jusqu’à 130 mm), orientable avec une rotation horizontale, une inclinaison et une fonction pivot à 90°. L’écran est annoncé au prix de 299€.

AOC 27V5CE

Le 27V5CE est un écran 27″ identique au 27V5C sauf que l’écran est uniquement inclinable. Le 27V5CE coûte 279€.

AOC Q27V5C

Passons maintenant au Q27V5C : il s’agit cette fois d’un moniteur 27″ QHD qui supporte une définition de 2.560 x 1.440 pixels. L’écran est équipé d’une dalle IPS qui offre un taux de rafraîchissement de 75 Hz, un temps de réponse de 1 ms, un contraste de 1000:1, une luminosité de 300 cd/m² et des angles de vision de 178/178°. Il est compatible AMD FreeSync, Flicker Free et Low Blue Light.

Le Q27V5C dispose d’un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, un hub usb 4 ports et un port USB C capable de fournir une puissance de 65 Watts. Une prise casque et des enceintes 2 x 3 Watts sont également de la partie. Le Q27V5C propose une ergonomie complète. Son prix : 379€.

AOC Q32V5CE

Le moniteur Q32V5CE est un écran qui offre une diagonale de 31,5 pouces. L’écran est équipé d’une dalle VA qui supporte une définition QHD de 2.560 x 1.440 pixels. Le Q32V5CE offre un taux de rafraîchissement de 75 Hz, un temps de réponse de 1 ms, un contraste de 3000:1, une luminosité de 300 cd/m² et des angles de vision de 178/178°. Il est compatible AMD FreeSync, Flicker Free et Low Blue Light.

Le Q32V5CE d’AOC dispose d’un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, un hub usb 4 ports et un port USB C capable de fournir une puissance de 65 Watts. Une prise casque et des enceintes 2 x 5 Watts sont présentes. L’engin coûte 399€