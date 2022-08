Datalocker Sentry One : une clé sécurisée et étanche

La clé usb Datalocker Sentry One vient d’être certifiée IP68 ce qui signifie qu’elle peut résister à la poussière et même à l’eau (pendant une heure et à une profondeur de plus d’un mètre).

Pour rappel, la Sentry One est une clé usb sécurisée qui permet de protéger efficacement ses données. Les fichiers sauvegardées sur la clé sont automatiquement chiffrées matériellement en AES 256-bit XTS. La Sentry One répond à la certification FIPS 140-2 Level 3 de l’armée américaine.

La Sentry One existe en plusieurs capactiés de stockage : 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go et 128 Go. Les débits varient d’un modèle à l ‘autre en fonction de la capacité de clé. Au mieux, on peut espérer atteindre 250 Mo/s en lecture et 85 Mo/s en écriture. Voilà le détail pour chaque version :

Sentry One 4 Go : 80 Mo/s en lecture, 12 Mo/s en écriture

Sentry One 8 Go : 165 Mo/s en lecture, 22 Mo/s en écriture

Sentry One 16 Go : 165 Mo/s en lecture, 22 Mo/s en écriture

Sentry One 32 Go : 250 Mo/s en lecture, 40 Mo/s en écriture

Sentry One 64 Go : 250 Mo/s en lecture, 85 Mo/s en écriture

Sentry One 128 Go : 250 Mo/s en lecture, 85 Mo/s en écriture

La clé mesure 779 mm x 222 x 121 mm et pèse 54 grammes. Elle est couverte par une garantie de cinq ans.