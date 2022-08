Le SSD portable Envoy Pro FX du constructeur OWC a été lancé en janvier 2021. Initialement, il était proposé en quatre capacités de stockage : 240 Go, 480 Go, 1 To et 2 To.

Le SSD portable OWC Envoy Pro FX débarque en version 4 To et il coûte un bras

Le SSD portable Envoy Pro FX du constructeur OWC a été lancé en janvier 2021. Initialement, il était proposé en quatre capacités de stockage : 240 Go, 480 Go, 1 To et 2 To.

Aujourd’hui, le fabricant a décidé d’étoffer ce modèle avec une nouvelle capacité qui offre un plus grand espace de stockage. Une version 4 To est donc annoncée.

Mis à part ce changement, le SSD conserve les mêmes caractéristiques techniques qu’auparavant, à savoir : un boîtier en aluminium renforcée qui peut résiter aux chocs, aux chutes et à l’eau ; l’utilisation d’une connectique compatible à la fois Thundebold 3 / 4 et USB 3.2 Gen2 à 10 Gb/s et l’usage de mémoire NAND Flash 3D TLC. Au niveau des débits, le fabricant annonce des taux de transferts max de 2800 Mo/s.

L’appareil est disponible dès maintenant sur le site du fabricant.

Par contre, au niveau tarifaire il va falloir s’accrocher puisque comme d’habitude OWC n’y va pas avec le dos de la cuillère et annonce un prix exorbitant de 899$ pour son SSD de 4 To. A titre d’information, les modèles de 240 Go, 480 Go, 1 To et 2 To ne sont guère mieux lotis puisqu’ils s’affichent à respectivement 219$, 269$, 349$ et 499$.