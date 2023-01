A partir du 10 janvier prochain, le support étendu et payant (ESU – Extended Security Update) de Windows 7 ne sera plus assuré.

Le support étendu et payant (ESU) de Windows 7 s’arrête la semaine prochaine

Si la date du 10 janvier 2023 signe la fin de vie de Windows 8.1 comme on l’a vu dans cette actualité récente, il faut savoir que cette date correspond aussi à la fin du support étendu et payant de Windows 7.

En effet, à partir du 10 janvier prochain, le support étendu et payant (ESU – Extended Security Update) de Windows 7 ne sera plus assuré. Les entreprises qui bénéficiaient de ce support payant ne pourront plus en profiter à partir de la semaine prochaine.

Pour éviter tout problème de sécurité, les entreprises utilisant encore Windows 7 sont invitées et même encouragées par Microsoft à migrer leur parc informatique vers Windows 10 ou Windows 11. Comme on peut le voir sur le site de Microsoft, l’ensemble des éditions de Windows 7 sont concernées par cette décision :

Windows 7 Entreprise, Entreprise N, Familiale Basique, Familiale Premium, Familiale Premium N, Professionnel, Professional for Embedded Systems, Professionnel N, Starter, Starter N, Intégrale, Ultimate for Embedded Systems, Intégrale N

Pour rappel, le support « grand public » de Windows 7 est terminé depuis le 14 janvier 2020. Les entreprises qui le souhaitaient pouvaient prolonger le support de trois années supplémentaires à condition de passer à la caisse.

A noter que de nombreux logiciels Microsoft voient leur support prendre fin à la date du 10 janvier 2023 :