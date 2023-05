Le programme HWiNFO a déjà droit à une version 7.46

Le célèbre programme d’informations HWiNFO arrive aujourd’hui en version 7.46. Cette fois-ci, l’utilitaire apporte correctifs et amélioration.

Après une version 7.44 publiée la semaine dernière qui apportait une bonne dizaine de nouveautés, le célèbre programme d’informations HWiNFO nous arrive aujourd’hui dans une nouvelle version estampillée 7.46.

Cette fois-ci, l’utilitaire fait l’impasse sur les nouveautés et se contente d’apporter quatre correctifs et une seule amélioration, ce qui est déjà pas mal vous me direz…

Pour rappel, HWiNFO est un petit logiciel sous Windows bien pratique. Il permet de détailler toutes les caractéristiques techniques et les composants de sa machine : processeur, carte mère, mémoire, stockage, moniteur, etc.. Il permet aussi de monitorer aux petits oignons les composants et les ventilateurs de son PC.

Cette nouvelle version corrige plusieurs soucis et améliore la prise en charge des GPU Intel Arc comme vous pouvez le découvrir dans le changelog ci-dessous.

Quoi de neuf avec HWiNFO 7.46 ?

Correction du monitoring de l’utilisation CPU du processeur sous Windows 11.

Correction d’un plantage possible lors de la vérification XTU sur AMD Genoa/Bergamo.

Correction d’un report de la valeur actuelle EDC sur AMD Raphael.

Correction de la compatibilité du pilote avec Windows Kernel-mode Hardware-enforced Stack Protection.

Amélioration du support des GPU Intel Arc avec de nouveaux pilotes.

Comme d’habitude, le programme HWiNFO peut être téléchargé via notre section Téléchargement ou directement via le site de l’éditeur.