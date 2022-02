Quel est l’intérêt d’utiliser un logiciel immobilier ?

Le logiciel immobilier est un allié indispensable dans la bonne gestion de votre service immobilier. Alors qu’auparavant, vous deviez tout gérer manuellement, ce qui réclame énormément de temps et d’énergie, il est désormais plus aisé pour vous de travailler en utilisant ce dispositif. En quoi peut-il bien vous être utile et quels sont les meilleurs disponibles sur le marché ? Nous y répondons immédiatement.

Un logiciel immobilier pour mettre en place une bonne organisation de travail

Le logiciel immobilier est un dispositif qui contribuera à la mise en place de votre organisation de travail ainsi qu’à votre stratégie de marketing. Bien qu’il puisse se présenter sous diverses formes, cet outil doit comporter certaines fonctionnalités principales et essentielles à la bonne mise en œuvre de vos tâches, de la recherche immobilière à la conclusion de vos affaires. Il doit pouvoir créer des interactions entre chacun des menus afin de maximiser le rapprochement et de vous faire gagner le plus de temps possible.

Bien que les principales fonctionnalités du logiciel immobilier puissent varier d’un modèle à un autre, elles sont généralement similaires. Ainsi, ce dispositif sera capable de mener les actions suivantes.

Saisir facilement, rapidement et parfois intuitivement vos mandats de vente, de recherches et de location.

Saisir quotidiennement chaque nouvelle affaire et actualiser les informations concernant vos annonces publiées comme le rajout ou le retrait de nouvelles conditions et les changements de prix.

Saisir facilement et aisément des informations relatives à vos prospects ainsi que toute votre base de données vendeurs, loueurs et acheteurs.

Faciliter et accélérer les rapprochements entre votre base de clients et de potentiels clients et vos avoirs immobiliers.

Créer un espace de rémunération immobilière opérationnelle qui vous permettra de renseigner efficacement vos mandats de location et de vente.

Créer un coin de gestion de la communication de tous vos mandats sur les portails immobiliers.

Par ailleurs, les logiciels immobiliers sont également équipés d’agendas en ligne qui organiseront les rendez-vous et le programme de chaque membre de votre structure.

Les meilleurs logiciels immobiliers disponibles

Puisque l’immobilier est un domaine d’activité imposant et peuplé de travailleurs, les logiciels immobiliers existent à foison. Cependant, chaque dispositif est doté de menus et configurations spécifiques ainsi que d’une ergonomie de navigation propre, tels paramètres qui ne conviendront pas forcément à toutes les agences immobilières.

Pour effectuer votre choix, vous devez tenir compte de vos besoins particuliers et de votre méthode de travail. La société éditrice du logiciel sera en mesure de vous conseiller sur la meilleure option qui vous correspond. Afin de vous aider dans ce processus, découvrez les meilleurs logiciels immobiliers que vous pouvez choisir.

Nous débutons par le logiciel Consortium Immobilier qui a été créé en 2005 dans le but de fournir aux professionnels du secteur une solution complète. Il est efficace, rapide et surtout simple d’utilisation pour développer une activité. Entre autres fonctionnalités dont il dispose, nous avons la signature électronique qui est indispensable de nos jours.

Poursuivons avec Immofacile Logiciel Ac3 Immo-Facile, un dispositif conçu en 2004 et qui est très sollicité par les agents immobiliers. Doté de nombreuses fonctionnalités, il gère de manière optimale le portefeuille des agences immobilières. Vous trouverez également les logiciels Transactimo, Netty, Horizon et Gercop.

Puisque vous êtes convaincu de l’intérêt du logiciel immobilier pour votre structure, lequel de ces dispositifs choisirez-vous ?