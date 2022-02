Battlefield 2042 : une pétition avec plus de 108.000 signatures réclame le remboursement intégral

Les joueurs sont tellement déçus du jeu Battefield 2042 qu’ils sont de plus en plus nombreux à se plaindre du titre auprès d’Electronics Arts.

Les joueurs sont tellement déçus du jeu Battefield 2042 qu’ils sont de plus en plus nombreux à se plaindre du titre auprès d’Electronics Arts. Il faut dire que le jeu est rempli de bugs et qu’il est difficilement jouable. L’équilibrage des armes et des véhicules sont totalement fantaisistes. Il suffit de regarder quelques vidéos sur youtube (comme celle-ci par exemple) pour comprendre l’ampleur du problème.

Par conséquent, pour mieux se faire entendre de nombreux joueurs ont décidé de se liguer et de mettre en place une pétition dans laquelle ils demandent purement et simplement le remboursement intégral de leur achat.

Un tel fiasco n’est pas sans rappeler celui de CyberPunk 2077 qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois pour à peu près les mêmes raisons.

A l’heure de publier cette actualité, la pétition a déjà recueillie plus de 108.000 signatures.

S’ils n’obtiennent pas gain de gain, les joueurs envisagent sérieusement d’entâmer une action juridique. Avec autant de signataires, une action en recours collectif pourrait être l’opportunité d’obtenir gain de cause rapidement.