Comme prévu et comme on l’annonçait hier le jeu CyberPunk 2077 est maintenant disponible sur les consoles NextGen.

CyberPunk 2077 : consoles NextGen, version d’essai et patch 1.5

Comme prévu et comme on l’annonçait hier dans cette actualité, le jeu CyberPunk 2077 est maintenant disponible sur les consoles NextGen. L’éditeur CD Projekt a annoncé la nouvelle hier après midi lors d’un live (interminable) qui s’est déroulé sur la plateforme Twitch.

Les possesseurs de consoles Playstation 5 et Xbox Series S/Xvont donc pouvoir installer le jeu sur leur machine dès maintenant.

A noter que l’éditeur propose une version d’essai de CyberPunk 2077 afin que les possesseurs de PS5 et Xbox Series S/X puissent tester le jeu tranquillement et se forger leur propre opinion. La version d’essai se limite à 5 heures de jeu. Passé ce délai, il faudra soit désinstaller le jeu soit l’acheter.

CD Projekt a également annoncé la sortie de la mise à jour 1.5 de CyberPunk 2077. Celle-ci est disponible pour toutes les plateformes (consoles et PC) et elle apporte pas mal d’améliorations mais aussi des corrections et des DLC gratuits.