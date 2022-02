Un disque dur Seagate Game Drive à l’effigie du jeu Horizon Forbidden West

Seagate et Sony Interactive ont travaillé main dans la main avec le studio de développement Guerilla Games pour mettre au point un nouveau disque dur externe.

Résultat : leur travail a porté ses fruits et ils ont donné naissance à un nouveau disque dur « Seagate Game Drive » à l'effigie du jeu Horizon Forbidden West.

Pour information, le jeu Horizon Forbidden West sera disponible d’ici quelques jours sur les consoles Playstation 4 et Playstation 5 de Sony. La sortie du jeu est prévue le 18 février.

De son côté, le disque dur sera produit en édition limitée. Il sera décliné en deux capacités de stockage : 2 To et 5 To. Il sera équipé d’une connectique USB 3.0.

Il sera commercialisé en France à partir du mois prochain aux tarifs respectifs de 124,99€ et 199,95€.