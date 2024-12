Le SSD portable SanDisk Extreme offre 8 To de stockage

Le SSD SanDisk Extreme est un SSD portable qui est équipé d’une coque renforcée. Cela lui permet de résister aux chutes, aux chocs et aux projections d’eau. Il est d’ailleurs certifié IP65.

Le SanDisk Extreme existe depuis un petit moment sur le marché en version 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Aujourd’hui, le fabricant a décidé d’offrir une capacité de stockage plus importante à ce SSD. Il est donc également disponible à partir de maintenant avec une capacité de 8 To.

Ses dimensions restent les mêmes que les modèles précédents, à savoir : 100,8 mm de long sur 52,55 mm de large et 9,6 mm d’épaisseur. Le SSD est équipé d’un connecteur USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

Les fichiers stockés sur le SSD peuvent être transférés à la vitesse de 1.050 Mo/s en lecture et de 1.000 Mo/s en écriture, ce qui est quasiment la limite de la norme USB 3.2 Gen2.

Histoire de transporter les données en toute sécurité, le contenu du SSD peut être chiffré en AES 256-bit et protégé par un mot de passe.

Pour information, le SSD SanDisk Extreme de 8 To est déjà référencé sur Amazon où il coûte la bagatelle de 655,99€. Un tarif qui paraît tout de même assez élevé… Même si avoir une telle capacité de stockage dans la poche a forcément un prix à payer.