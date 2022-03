LG présente deux nouveaux joujoux : le 24GQ50F et le 27GQ50F. Ce sont tous les deux des moniteurs gaming.

LG lance deux moniteurs gaming : le 24GQ50F et le 27GQ50F

LG présente deux nouveaux joujoux : le 24GQ50F et le 27GQ50F. Ce sont tous les deux des moniteurs gaming qui se différencient par la taille de l’écran qui est de 24″ pour le premier et de 27″ pour le second.

Ils ont en commun les mêmes caractéristiques techniques. En l’occurence, ils disposent tous les deux d’une dalle VA Full HD (1920 x 1080) et ils supportent la technologie AMD FreeSync Premium.

Les deux appareils supportent aussi un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse de 1 ms (Motion Blur Reduction), un contraste de 3000:1 et une luminosité de 250 cd/m². Ils disposent également d’angles de vision de 178/178°.

Au niveau de la connectique, les LG UltraGear 24GQ50F et 27GQ50F offrent deux ports HDMI, un DisplayPort 1.2 et une sortie audio pour le casque.

D’après le fabricant, les deux moniteurs seront commercialisés en mars à un tarif non communiqué pour le moment.