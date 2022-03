Apple distribue iOS 15.4 pour ses terminaux mobiles

Hier soir, la firme de Cupertino a publié une nouvelle version d’iOS et d’iPadOS à destination de ses terminaux mobiles que sont l’iPhone, l’iPad et l’iPod Touch.

Hier soir, la firme de Cupertino a publié une nouvelle version d’iOS et d’iPadOS à destination de ses terminaux mobiles que sont l’iPhone, l’iPad et l’iPod Touch. La version 15.4 apporte pas mal de changements comme vous pouvez le voir ci-dessous, que ce soit au niveau de l’utilisation de FaceID avec un masque, l’ajout de nouveaux emojis, le support des certificats COVID de l’Union Européenne ainsi ue des changements et améliorations divers.

Face ID

Option de déverrouillage avec Face ID en portant un masque (iPhone 12 et ultérieurs).

Apple Pay et le remplissage automatique des mots de passe dans les apps et dans Safari peuvent être utilisés avec Face ID lorsque vous portez un masque.

Emoji

De nouveaux Emoji comprenant des visages, des gestes de la main et des objets domestiques sont désormais disponibles dans le clavier Emoji.

L’Emoji « Poignée de main » vous permet de choisir des couleurs de peau différentes pour les deux mains.

FaceTime

Les sessions SharePlay peuvent être lancées directement depuis les apps prises en charge.

Siri

Siri peut vous donner l’heure et la date lorsque votre appareil est hors ligne (iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 et ultérieurs).

Cartes de vaccination

La prise en charge du certificat COVID numérique de l’UE dans l’app Santé vous permet de télécharger et de conserver des versions vérifiables de vos vaccins contre la COVID-19, de vos résultats d’analyse et de vos certificats de rétablissement.

Le certificat COVID numérique de l’UE peut désormais être ajouté aux cartes de vaccination contre la COVID-19 dans l’app Cartes.

Cette version apporte également les améliorations suivantes pour votre iPhone :

La traduction des pages web dans Safari est désormais prise en charge en italien et en chinois (traditionnel).

L’app Podcasts vous permet de filtrer les épisodes par saison et selon leur état : lus, non lus, enregistrés ou encore téléchargés.

Les domaines de messagerie personnalisés utilisés avec iCloud peuvent être gérés depuis l’app Réglages.

L’icône d’appareil photo du clavier peut être sélectionnée pour ajouter du texte à vos notes et rappels.

L’app Raccourcis prend désormais en charge l’ajout, la suppression et la recherche de tags dans l’app Rappels.

Les appels d’urgence sont désormais lancés avec la fonctionnalité « Appel par maintien » pour tous les utilisateurs. L’option « Appel avec 5 appuis » reste disponible dans les réglages « Appel d’urgence ».

Les gros plans effectués dans l’app Loupe utilisent l’appareil photo ultra grand angle sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max pour vous aider à voir les objets de petite taille.

Des notes peuvent être ajoutées à vos mots de passe dans l’app Réglages.

Cette version apporte également des correctifs pour votre iPhone :