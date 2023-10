Le SSD LEXAR NM790 se pare d’un dissipateur thermique

LEXAR France nous signale l’arrivée prochaine du SSD LEXAR NM790 équipé d’un dissipateur thermique. Ce SSD M.2. NVMe équipé d’une interface PCI Express 4.0 n’est pas franchement nouveau puisque la version de base a été annoncée en mai 2023. Par contre ce qui est nouveau c’est qu’il existe désormais avec (ou sans) dissipateur thermique. Le choix sera à faire au moment de l’achat. A noter que dans les deux cas le NM790 est compatible avec la Playstation 5 et il peut donc être installé sans soucis dans la dernière console de Sony en vue d’étendre sa capacité de stockage.

D’un point de vue technique, sachez que le Lexar NM790 est un SSD M.2. NVMe qui mesure 22×80 mm. Il dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D de type TLC.

LEXAR propose le NM790 avec dissipateur thermique en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Le SSD offre des débits de 7.400 Mo/s en lecture et de 6.500 Mo/s en écriture.

Les modèles de 1, 2 et 4 To sont annoncés à respectivement 69,90€, 119,90€ et 231,90€.

Petite précision : le NM790o ffre une garantie de 5 ans et un MTBF de 1,5 millions d’heures. Les SSD de 1 To, 2 To et 4 To offrent respectivement une endurance de 1000 TBW, 1500 TBW et 3000 TBW.