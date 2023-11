PNY lance une clé USB C : la Elite-X

PNY a dévoilé aujourd’hui une nouvelle clé usb. Elle porte le nom de Elite-X c’est une clé usb compacte qui dispose d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps).

Proposée en trois capacités de stockage : 64 Go, 128 Go et 256 Go, la clé PNY Elite-X offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 200 Mo/s en lecture et 100 Mo/s en écriture.

Pour le moment, la clé n’est commercialisée qu’aux Etats-Unis où elle coûte respectivement 10,99$, 13,99$ et 24,99$. Elle devrait arriver dans nos contrées dans les semaines ou les mois qui viennent…

Comme d’habitude, cette actualité sera mise à jour lorsqu’elle sera trouvable dans l’hexagone.