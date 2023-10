Pour Halloween Ms Office 2021 à vie et Windows 10 à 8€

Avec le coût de la vie qui ne cesse de grimper en ce moment, et les tarifs toujours plus élévés des produits high tech, la dernière chose que vous souhaitez probablement faire est de dépenser trop d’argent pour mettre à niveau votre PC.

Que vous recherchiez de meilleures performances, plus de sécurité ou simplement une nouvelle interface utilisateur, la mise à jour vers Windows 11 Pro est une alternative abordable. Et voici une belle opportunité d’acquérir Windows 11 à prix réduit et/ou d’obtenir une licence à vie pour Microsoft Office 2021 durant les ventes promotionnelles d’Halloween Godeal24.

Office 2021 Professionnel Plus est un logiciel bureautique complet qui améliore la productivité et comprend plusieurs applications importantes telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. Office 2021 Pro traite des fonctions et des outils riches qui peuvent aider les utilisateurs à effectuer diverses tâches plus rapidement.

Meilleur rapport qualité-prix ! 62% de remise sur MS Office via le code promo GG62

Actuellement, Windows 10 est le système d’exploitation qui offre la stabilité et les performances les plus élevées. Les drivers des fabricants ont été améliorés et la plupart des petits bugs ont été corrigés, de telle sorte que la carte graphique, le disque dur, l’écran et le son sont très fluides et presque parfait sur Windows 10.

Grosse promo sur les systèmes d’exploitation Windows avec le code promo GG50

Procurez-vous un bundle économique avec 62% de remise avec le code promo GG62

Jusqu’à 50% de réduction sur d’autres Windows et Office grâce au code code promo GG50

Plus d’outils au meilleur prix !

Chez Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’argent grâce aux licences Microsoft à prix réduit, aux principaux logiciels de sécurité informatique et à d’autres outils informatiques. Vous pouvez vous procurer le système d’exploitation Windows et la suite MS Office à un prix imbattable.

Faites vos achats sans tracas grâce à la livraison numérique de Godeal24, qui envoie votre commande de logiciel directement sur votre adresse e-mail dans les secondes qui suivent l’achat. Grâce à notre note TrustPilot de 98% et une assistance technique experte 24h/24 et 7j/7, vous avez l’assurance d’acheter un produit de qualité.

Godeal24 offre une assistance technique professionnelle 24h/24 et 7j/7 et un service après-vente à vie afin que vous puissiez utiliser le produit sans problème ! En cas de besoins, vous pouvez contacter Godeal24 par mail à cette adresse : service@godeal24.com