Lexar lance un nouveau SSD PCIe 4.0 : le NM790

Le fabricant LEXAR sort un nouveau SSD M.2. NVMe qui porte le nom de NM790. Ce SSD est doté d’une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le type de contrôleur utilisé n’est pas connu pour le moment.

A noter que le SSD offre des dimensions et des caractéristiques qui lui permettent d’être compatible PS5. Il répond au cahier des charges de Sony.

Le NM790 est décliné en trois capacités : 512 Go, 1 To et 2 To et il propose des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 7.400 Mo/s en lecture et 6.500 Mo/s en écriture.

Voilà le détail pour les différents modèles :

LEXAR NM790 512 Go : 7.200 Mo/s en lecture et 4.400 Mo/s en écriture

7.200 Mo/s en lecture et 4.400 Mo/s en écriture LEXAR NM790 1 To : 7.400 Mo/s en lecture et 6.500 Mo/s en écriture

7.400 Mo/s en lecture et 6.500 Mo/s en écriture LEXAR NM790 2 To : 7.400 Mo/s en lecture et 6.500 Mo/s en écriture

Le NM790 est annoncé avec une garantie de 5 ans et un MTBF de 1,5 millions d’heures. Les SSD de 512 Go, 1 To et 2 To offrent respectivement une endurance de 500 TBW, 1000 TBW et 1500 TBW.

Le Lexar NM790 est déjà référencé sur Amazon.fr où il coûte 55,39€ (512 Go), 75,98€ (1 To) et 138,17€ (2 To).