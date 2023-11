Les drivers Radeon Adrenalin sont dispo en version 23.11.1

Les pilotes Radeon Adrenalin débarquent ce jour en version 23.11.1. Les nouveaux pilotes d’AMD sont optimisés pour les jeux Call of Duty: Modern Warfare III, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, The Invincible et JX3 Ultimate. Par ailleurs, le jeu Alan Wake 2 supporte désormais les fonctions Radeon Boost. A noter que plusieurs bugs ont également été corrigés dans cette version.

Quoi de neuf pour les Radeon Adrenalin 23.11.1 ?

Support de nouveaux jeux

Call of Duty: Modern Warfare III

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

The Invincible

JX3 Ultimate

Support de Radeon Boost

Alan Wake 2

Problèmes corrigés

La superposition de mesures de performances peut signaler N/A pour les FPS sur divers jeux.

Performances inférieures aux attentes dans Counter Stike 2 sur certains produits graphiques AMD, tels que la Radeon RX 7600.

Un scintillement intermittent peut être observé dans les menus de Total War: Pharaoh après avoir modifié les paramètres graphiques.

Un scintillement intermittent peut être observé sur certaines textures lors de la lecture d’Alan Wake 2.

La reconstruction du cache des shaders peut être requise à tort lors de la relance de Baldur’s Gate 3 à l’aide de l’API Vulkan.

La reconstruction du cache des shaders peut être requise à tort lors de la relance de Forza Motorsport.

Crash intermittent du conducteur lors de l’affichage de l’écran des crédits après avoir terminé une course dans Forza Motorsport.

Écran noir intermittent ou erreur de code 31 dans le gestionnaire de périphériques après le redémarrage sur certains produits graphiques AMD, tels que la Radeon RX 6700 XT.

Vous pouvez consulter le changelog complet et télécharger les drivers 23.11.1 en vous rendant sur cette page.