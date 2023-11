Du 2 au 9 novembre 2023, le jeu Turnip Boy Commits Tax Evasion est offert sur l’Epic Games Store. Dans ce jeu indé plutôt déjanté vous incarnez un navet qui doit se faire une place dans la société. Le jeu est téléchargeable ici.

Synopsis :

Prenez le contrôle d’un adorable navet qui se révèle être une menace absolue pour la société. Après avoir omis de payer vos impôts et avoir été expulsé de votre maison, vous devez vous lancer dans une quête épique pour rembourser votre énorme dette envers le maire Onion. Des outils de jardin pour résoudre des puzzles « plantastic ». Résolvez des énigmes, rencontrez des légumes et des fruits excentriques et menez des combats perfides contre des animaux petits et grands. Tout au long du voyage, découvrez ce qui gâche cette communauté de jardiniers et levez-vous pour démolir le gouvernement corrompu des légumes !