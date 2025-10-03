Bon Plan : Lego 10300 avec la DeLorean de Retour vers le Futur à 134€ sur CDiscount

Si comme moi vous êtes fan de la trilogie Retour vers le futur, sachez que le set Lego 10300 est en promotion à 134,99€ sur CDiscount avec le code 15DES129

par Sebastien
Lego 10300 de Retour vers le Futur
Si comme moi vous êtes fan de la trilogie Retour vers le futur, sachez que le set Lego 10300 est en promotion sur CDiscount. En effet, ce set à l’effigie de la DeLorean Time Machine de Back to The Future s’affiche à seulement 149,99€ sur CDiscount (au lieu de 199,99€ sur le site de Lego) et il est même possible de réduire encore ce prix grâce au code promo 15DES129 (qui donne droit à 15€de remise dès 129€ d’achats) ce qui donne un prix final de 134,99€ sur CDiscount.

 

Lego 10300 de Retour vers le Futur

La boîte Lego 10300 contient la Delorean Time Machine de Retour vers le futur à assembler soi même (1.872 pièces) ainsi qu’un hoverboard, une caisse de plutonium, une plaque d’immatriculation, des déchets (une canette et une banane) pour alimenter le Mr Fusion ainsi que des figurines de Doc et Marty avec leur support.

Lego 10300 de Retour vers le Futur

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

