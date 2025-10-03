Cette semaine le jeu Nightingale est offert sur l’Epic Games Store
Un nouveau jeu est offert sur l’Epic Games Store cette semaine : il s’agit du jeu Nightingale. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous rendant sur cette page.
Un nouveau jeu est offert sur l’Epic Games Store cette semaine : il s’agit du jeu Nightingale. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous rendant sur cette page.
Synopsis :
Nightingale est un jeu de survie et d’artisanat JcE à la première personne ayant pour cadre un monde ouvert que vous pouvez parcourir en solo ou en coop avec des amis. Construisez, fabriquez, battez-vous et explorez en traversant des portails mystiques qui vous mènent vers une…
Trailer du jeu :
Haha,ahahah, Sebastian, ton article sur Nightingale est tellement génial quil fait presque de la soupe ! Jadore quand tu nous dis Construisez, fabriquez, battez-vous et explorez comme si cétait la recette de la cuisine italienne. Et puis, traversant des portails mystiques ! Tu nous fais penser à un voyage en Proust mais avec des monstres. Bon, au moins, cest gratuit, donc si je me fait tuer par un portail, cest au moins sans budget ! Merci pour cette pépite, Sebastian, ton site est vraiment le pouce levé du high tech !speed stars mượt