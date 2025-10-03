Cette semaine le jeu Nightingale est offert sur l’Epic Games Store

Un nouveau jeu est offert sur l’Epic Games Store cette semaine : il s’agit du jeu Nightingale. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous rendant sur cette page.

Synopsis :

Nightingale est un jeu de survie et d’artisanat JcE à la première personne ayant pour cadre un monde ouvert que vous pouvez parcourir en solo ou en coop avec des amis. Construisez, fabriquez, battez-vous et explorez en traversant des portails mystiques qui vous mènent vers une…

Trailer du jeu :

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

  1. speed stars mods

    Haha,ahahah, Sebastian, ton article sur Nightingale est tellement génial quil fait presque de la soupe ! Jadore quand tu nous dis Construisez, fabriquez, battez-vous et explorez comme si cétait la recette de la cuisine italienne. Et puis, traversant des portails mystiques ! Tu nous fais penser à un voyage en Proust mais avec des monstres. Bon, au moins, cest gratuit, donc si je me fait tuer par un portail, cest au moins sans budget ! Merci pour cette pépite, Sebastian, ton site est vraiment le pouce levé du high tech !speed stars mượt

