Un nouveau jeu est offert sur l’Epic Games Store cette semaine : il s’agit du jeu Nightingale. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous rendant sur cette page.

Synopsis :

Nightingale est un jeu de survie et d’artisanat JcE à la première personne ayant pour cadre un monde ouvert que vous pouvez parcourir en solo ou en coop avec des amis. Construisez, fabriquez, battez-vous et explorez en traversant des portails mystiques qui vous mènent vers une…

Trailer du jeu :