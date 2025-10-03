Quand la Game Boy de Lego devient réellement fonctionnelle…

Aussitôt lancée, aussitôt hackée ! Grâce à une bidouilleuse de talent, la reproduction de la console Game Boy en Lego prend vie et devient une vraie Game Boy parfaitement fonctionnelle.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

Aussitôt lancée, aussitôt hackée ! Grâce à une bidouilleuse de talent, la reproduction de la console Game Boy en Lego prend vie et devient une vraie Game Boy parfaitement fonctionnelle.

Comme on l’avu dans cete news, le set Lego 72046 représente la mythique console Game Boy de Nintendo en version lego. C’est un objet de collection et de décoration destiné à la fois aux fans de Nintendo et aux amateurs de Lego. Le seul souci c’est qu’une fois assemblé (421 pièces), il s’agit d’un objet purement décoratif. 

Mais c’était sans compter sur le travail acharné de Natalie The Nerd qui a customisé la machine et l’a équipée d’un circuit imprimé, d’une batterie, d’un port USB C, d’un port cartouche, d’un écran, etc… Bref.. tous les composants nécessaires pour transformer la Game Boy Lego en véritable Game Boy

Quand la Game Boy de Lego devient réellement fonctionnelle

Résultat : la console est 100% fonctionnelle. Et la grosse prouesse de ce projet c’est que ce n’est pas une console d’émulation qui se contente de lire des ROM mais bel et bien une console capable de lire les cartouches originales de la Game-Boy

Quand la Game Boy de Lego devient réellement fonctionnelle

Natalie est en ce moment en train de finaliser le projet. Vous pouvez suivre l’avancée de ses travaux sur son site web ou ses réseaux sociaux. Une fois que tout sera pleinement opérationnel, elle s’engag e à partager un maximum de détails ainsi que les plans afin que toutes les personnes qui le souhaitent puissent, elles aussi, transformer leur Game Boy Lego en vrai Game Boy fonctionnnelle.

Quand la Game Boy de Lego devient réellement fonctionnelle

Sebastien 20258 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Opera One 122.0.5643.92

Sebastien

Google Chrome 141.0.7390.55

iTunes 12.13.8 (64-bit)

Firefox 143.0.3 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : Lego 10300 avec la DeLorean de Retour vers…

Sebastien

Pour les French Days : Windows 11 est bradé à 13€ sur Godeal24 !

Dernier jour pour profiter des French Days 2025 : voilà toutes les…

Le SSD M.2. LEXAR Play 2280 de 2 To est bradé à 99€ pour les French…

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Opera One 122.0.5643.92

Sebastien

Google Chrome 141.0.7390.55

iTunes 12.13.8 (64-bit)

Firefox 143.0.3 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : Lego 10300 avec la DeLorean de Retour vers…

Sebastien

Pour les French Days : Windows 11 est bradé à 13€ sur Godeal24 !

Dernier jour pour profiter des French Days 2025 : voilà toutes les…

Le SSD M.2. LEXAR Play 2280 de 2 To est bradé à 99€ pour les French…