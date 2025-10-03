Quand la Game Boy de Lego devient réellement fonctionnelle…

Aussitôt lancée, aussitôt hackée ! Grâce à une bidouilleuse de talent, la reproduction de la console Game Boy en Lego prend vie et devient une vraie Game Boy parfaitement fonctionnelle.

Aussitôt lancée, aussitôt hackée ! Grâce à une bidouilleuse de talent, la reproduction de la console Game Boy en Lego prend vie et devient une vraie Game Boy parfaitement fonctionnelle.

Comme on l’avu dans cete news, le set Lego 72046 représente la mythique console Game Boy de Nintendo en version lego. C’est un objet de collection et de décoration destiné à la fois aux fans de Nintendo et aux amateurs de Lego. Le seul souci c’est qu’une fois assemblé (421 pièces), il s’agit d’un objet purement décoratif.

Mais c’était sans compter sur le travail acharné de Natalie The Nerd qui a customisé la machine et l’a équipée d’un circuit imprimé, d’une batterie, d’un port USB C, d’un port cartouche, d’un écran, etc… Bref.. tous les composants nécessaires pour transformer la Game Boy Lego en véritable Game Boy

Résultat : la console est 100% fonctionnelle. Et la grosse prouesse de ce projet c’est que ce n’est pas une console d’émulation qui se contente de lire des ROM mais bel et bien une console capable de lire les cartouches originales de la Game-Boy

Natalie est en ce moment en train de finaliser le projet. Vous pouvez suivre l’avancée de ses travaux sur son site web ou ses réseaux sociaux. Une fois que tout sera pleinement opérationnel, elle s’engag e à partager un maximum de détails ainsi que les plans afin que toutes les personnes qui le souhaitent puissent, elles aussi, transformer leur Game Boy Lego en vrai Game Boy fonctionnnelle.