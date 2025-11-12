Nintendo déploie le firmware 21 sur les Nintendo Switch

Nintendo a publié hier une nouvelle mise à jour de firmware à destination de la Nintendo Switch 1 et de la Nintendo Switch 2. Le nouveau firmware 21.0.0 apporte plusieurs changements et améliorations.

Nintendo déploie la mise à jour 21.0.0 sur les Nintendo Switch 1 et 2

Nintendo a publié hier une nouvelle mise à jour de firmware à destination de la Nintendo Switch 1 et de la Nintendo Switch 2. Le nouveau firmware 21.0.0 apporte plusieurs changements et améliorations comme on peut le voir ci-dessous.

Quelles nouveautés pour la mise à jour 21.0.0 ?

Voilà la liste des changements apportés par le firmware 21.0.0 d’après le site de Nintendo :

Dans le menu HOME, des symboles ont été ajoutés au-dessus des icônes des logiciels afin d’indiquer s’il s’agit de versions physiques ou numériques.

Il est désormais possible de télécharger les données d’une carte de jeu virtuelle même si le paramètre Utiliser les licences en ligne est désactivé. Cette option est disponible dans la section Options lorsque vous sélectionnez une carte de jeu virtuelle dans la section Cartes de jeu virtuelles du menu HOME.

Les informations concernant le cloud des données de sauvegarde qui s’affichent lors du lancement de certains logiciels ont été mises à jour.

L’option « Notifications relatives aux points platine » a été renommée « Paramètres des notifications Nintendo Switch Online » dans la section Notifications des paramètres de la console .

des . Il est désormais possible de désactiver les options suivantes lors d’un transfert des données d’une console Nintendo Switch à une console Nintendo Switch 2 via l’option Transfert des données vers une console Nintendo Switch 2 dans les paramètres de la console . Retélécharger les logiciels sur la console Nintendo Switch 2 Transférer les données de l’album

dans les . En mode VR, il est désormais possible d’ajuster le volume depuis le paramétrage rapide.

Des améliorations générales de stabilité de la console ont été apportées pour une meilleure expérience utilisateur.

Vous pouvez désormais définir vos préférences concernant la collecte et l’utilisation des données relatives à votre utilisation des produits et services de Nintendo depuis la console.

Pour informatin, la Nintendo Switch 2 s’est écoulée à plus de 10,36 millions d’exemplaires depuis sa sortie. De son côté, la Nintendo Switch 1 a franchi le cap des 154 millions de consoles vendues.

Comment mettre à jour la console ?

Pour installer la dernière version de firmware sur les Nintendo Switch 1 et 2, rendez-vous dans la rubrique « Paramètres » puis « Console » et enfin « Mise à jour de la console ».

Une fois sur cette page il suffit de lancer la mise à jour. L’opération prend quelques minutes puis la console va redémarrer pour finaliser l’installation.