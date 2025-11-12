Nintendo déploie le firmware 21 sur les Nintendo Switch

Nintendo déploie la mise à jour 21.0.0 sur les Nintendo Switch 1 et 2
Nintendo a publié hier une nouvelle mise à jour de firmware à destination de la Nintendo Switch 1 et de la Nintendo Switch 2. Le nouveau firmware 21.0.0 apporte plusieurs changements et améliorations comme on peut le voir ci-dessous.
Quelles nouveautés pour la mise à jour 21.0.0 ?
Voilà la liste des changements apportés par le firmware 21.0.0 d’après le site de Nintendo :
- Dans le menu HOME, des symboles ont été ajoutés au-dessus des icônes des logiciels afin d’indiquer s’il s’agit de versions physiques ou numériques.
- Il est désormais possible de télécharger les données d’une carte de jeu virtuelle même si le paramètre Utiliser les licences en ligne est désactivé.
- Cette option est disponible dans la section Options lorsque vous sélectionnez une carte de jeu virtuelle dans la section Cartes de jeu virtuelles du menu HOME.
- Les informations concernant le cloud des données de sauvegarde qui s’affichent lors du lancement de certains logiciels ont été mises à jour.
- L’option « Notifications relatives aux points platine » a été renommée « Paramètres des notifications Nintendo Switch Online » dans la section Notifications des paramètres de la console.
- Il est désormais possible de désactiver les options suivantes lors d’un transfert des données d’une console Nintendo Switch à une console Nintendo Switch 2 via l’option Transfert des données vers une console Nintendo Switch 2 dans les paramètres de la console.
- Retélécharger les logiciels sur la console Nintendo Switch 2
- Transférer les données de l’album
- En mode VR, il est désormais possible d’ajuster le volume depuis le paramétrage rapide.
- Des améliorations générales de stabilité de la console ont été apportées pour une meilleure expérience utilisateur.
- Vous pouvez désormais définir vos préférences concernant la collecte et l’utilisation des données relatives à votre utilisation des produits et services de Nintendo depuis la console.
Pour informatin, la Nintendo Switch 2 s’est écoulée à plus de 10,36 millions d’exemplaires depuis sa sortie. De son côté, la Nintendo Switch 1 a franchi le cap des 154 millions de consoles vendues.
Comment mettre à jour la console ?
Pour installer la dernière version de firmware sur les Nintendo Switch 1 et 2, rendez-vous dans la rubrique « Paramètres » puis « Console » et enfin « Mise à jour de la console ».
Une fois sur cette page il suffit de lancer la mise à jour. L’opération prend quelques minutes puis la console va redémarrer pour finaliser l’installation.