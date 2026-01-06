NVIDIA publie les drivers GeForce 591.74 WHQL

Après le hotfix 591.67 publié hier, NVIDIA vient de publier la version 591.74 WHQL des pilotes GeForce.

Cartes graphiques
par Sebastien
0

Après le hotfix 591.67 publié hier, NVIDIA vient de publier la version 591.74 WHQL des pilotes GeForce. Ils apportent le support du DLSS 4.5 Super Resolution, apportent des changemnets à l’app NVIDIA et corrigent plusieurs bugs.

Voila la liste complète des changements apportés par les drivers GeForce 591.74 WHQL

Gaming

  • Ajout de la prise en charge de la Super Résolution DLSS 4.5

Application NVIDIA

  • Remplacements pour DLSS 4.5
  • Paramètres NVIDIA Surround améliorés
  • Advanced Optimus affiche désormais le nom complet des applications bloquant l’activation des fonctionnalités
  • Le mode débogage désactive l’overclocking et les modifications de tension
  • Les développeurs peuvent activer les outils de profilage et de débogage

Corrections de bugs de jeux

  • Arena Breakout: Infinite : Problèmes de stabilité [5748974]

Correction de bugs généraux

  • Problèmes de réglage de la luminosité sur différents écrans [5739739]
  • Les couleurs ne s’appliquent pas correctement avec la Vibrance numérique [5718365]
  • De légères bandes peuvent apparaître sur les dégradés en mode couleur SDR [5720512]
  • Impossible de désactiver l’option « Afficher l’icône dans la barre de notifications » du panneau de configuration NVIDIA [5622213]
  • L’utilisation du RTX HDR dans les jeux Vulkan provoque un écran noir sur les téléviseurs OLED LG [5763163]
Sebastien 20433 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

