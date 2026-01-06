NVIDIA publie les drivers GeForce 591.74 WHQL

Après le hotfix 591.67 publié hier, NVIDIA vient de publier la version 591.74 WHQL des pilotes GeForce.

Après le hotfix 591.67 publié hier, NVIDIA vient de publier la version 591.74 WHQL des pilotes GeForce. Ils apportent le support du DLSS 4.5 Super Resolution, apportent des changemnets à l’app NVIDIA et corrigent plusieurs bugs.

Voila la liste complète des changements apportés par les drivers GeForce 591.74 WHQL

Gaming

Ajout de la prise en charge de la Super Résolution DLSS 4.5

Application NVIDIA

Remplacements pour DLSS 4.5

Paramètres NVIDIA Surround améliorés

Advanced Optimus affiche désormais le nom complet des applications bloquant l’activation des fonctionnalités

Le mode débogage désactive l’overclocking et les modifications de tension

Les développeurs peuvent activer les outils de profilage et de débogage

Corrections de bugs de jeux

Arena Breakout: Infinite : Problèmes de stabilité [5748974]

Correction de bugs généraux