NVIDIA a publié le hotfix 591.67 des drivers GeForce

NVIDIA a publié ce week-end le hotfix 591.67 des drivers GeForce pour corriger les problèmes critiques qui ne peuvent pas attendre la prochaine version WHQL du pilote.

par Sebastien
NVIDIA a publié ce week-end le hotfix 591.67 des drivers GeForce pour corriger les problèmes critiques qui ne peuvent pas attendre la prochaine version WHQL du pilote.

Le hotfix 591.67 corrige un léger effet de bandes pouvant apparaître sur les dégradés en mode couleur SDR. Elle résout également un bug d’application incorrecte des couleurs lors de l’utilisation de Digital Vibrance. Enfin, un bug mineur empêchant la désactivation de l’icône dans la barre de notification depuis le panneau de configuration NVIDIA a été corrigé.

Vous pouvez téléchargez le hotfix 591.67 via ce lien.

  • Légère apparition de bandes sur les dégradés en mode couleur SDR [5720512]
  • Application incorrecte des couleurs lors de l’utilisation de Digital Vibrance [5718365]
  • Impossible de désactiver l’option « Afficher l’icône dans la barre de notification » depuis le panneau de configuration NVIDIA [5622213]
Sebastien 20430 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

