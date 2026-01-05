NVIDIA a publié le hotfix 591.67 des drivers GeForce

NVIDIA a publié ce week-end le hotfix 591.67 des drivers GeForce pour corriger les problèmes critiques qui ne peuvent pas attendre la prochaine version WHQL du pilote.

Le hotfix 591.67 corrige un léger effet de bandes pouvant apparaître sur les dégradés en mode couleur SDR. Elle résout également un bug d’application incorrecte des couleurs lors de l’utilisation de Digital Vibrance. Enfin, un bug mineur empêchant la désactivation de l’icône dans la barre de notification depuis le panneau de configuration NVIDIA a été corrigé.

Vous pouvez téléchargez le hotfix 591.67 via ce lien.