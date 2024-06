Les drivers GeForce 555.99 WHQL sont dispo en téléchargement

Les drivers GeForce 555.99 WHQL sont maintenant disponibles en téléchargement. NVIDIA explique sur son site que ces nouveaux pilotes offrent la meilleure expérience de jeu pour les derniers jeux DLSS 3, notamment Pax Dei et Still Wakes the Deep. Les drivers supportent aussi l’extension Elden Ring Shadow of the Erdtree.

En pluss de ces nouveautés, plusieurs correctfs sont également au programme :

Bugs de jeu corrigés

[GeForce Experience] L’écran scintillait ou était noir si la relecture instantanée est activée [4665009]

[Application NVIDIA] Superposition FPS affichant NA dans plusieurs jeux [4608943]

Correction de bugs généraux

CUDA 12.5 ne fonctionnait pas avec les images Docker compatibles CUDA [4668302]

[Microsoft New Teams/Outlook] Il y avait des artefacts visuels lorsque MFAA est activé à partir du panneau de configuration NVIDIA [4608670]

Le téléviseur LG OLED48C4 n’était pas détecté comme compatible G-SYNC [4645783]

Le moniteur LG 32GS95UE n’était pas détecté comme compatible G-SYNC [4564083]

Pour information, les GeForce 555.99 WHQL sont téléchargeables sur le site du fabricant.