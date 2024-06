Silicon Power présente un SSD portable étrange : le MX10

Silicon Power a profité du Computex pour dévoiler un nouveau SSD portable qui porte le nom de MX10. Comme vous pouvez le voir, le SSD a une forme et un design un peu particulier puisqu’il ressemble en quelque sorte à un Google Chromecast.

Le MX10 mesure 71,55 mm de long sur 58,65 mm de large pour 12,2 mm d’épaisseur. Son poids : 65 grammes. Le MX10 est doté d’une coque en aluminium qui peut résister aux chutes (il répond d’ailleurs à la norme MIL-STD-810H 516), à la poussière et à l’eau (il est conforme IP54).

Augtre originalité : la coque du SSD est aimanté ce qui permet d’accrocher l’appareil à différents terminaux mobiles comme par exemple les derniers iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

Le SSD MX10 de Silicon Power renferme un SSD M.2. au format 2230. Il est proposé en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To et ses débits peuvent atteindre jusqu’à 1.000 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture grâce à son port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

Le MX10 sera commercialisé prochainement en Europe. Son prix de vente n’est pas connu pour le moment. On sait toutefois qu’il sera couvert par une garantie constructeur de trois ans.