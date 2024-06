Un nouveau SSD PCIe 5.0 chez Silicon Power : le US85

Le fabricant taïwanais Silicon Power étoffe sa gamme de SSD M.2. NVMe au format 2280 avec un modèle PCI Express 5.0 : le US85. Celui-ci embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et il tire partie d’une interface PCI Express 5.0 4x.

Le SSD offre la particularité d’être dépourvue de mémoire DRAM pour la mise en cache des données, ce qui aura malheureusement une incidence néfaste sur les débits soutenus proposés par le SSD.

Pour information, le SSD US85 de Silicon Power existe en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To. Le fabricant annonce des taux de transferts de 12.000 Mo/s en lecture et de 10.000 Mo/s en écriture. Pour l’instant aucune date de sortie n’est annoncée.