Corsair dévoile un nouveau SSD portable : le EX300U

Le nouveau SSD Corsair EX300U est une version plus abordable du Corsair EX400U lancé en janvier dernier. Le EX300U reprend le même form factor et le même desgin.

Le nouveau SSD Corsair EX300U est une version plus abordable du Corsair EX400U lancé en janvier dernier. Le EX300U reprend le même form factor et le même desgin que son grand frère. Par contre, Corsair a troqué le port USB4 par un port USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

D’où le tarif plus bas mais aussi les performances nettement revues à la baisse, le EX300U propose en effet des débits de 1.100 Mo/s maximum contre 4.000 Mo/s pour le EX400U.

Le SSD est décliné en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To. Chaque version offre des taux de transfert de 1.100 Mo/s en lecture et de 1.100 Mo/s en écriture.

Le Corsair EX300U est déjà disponible à la vente. Il s’affiche à 130€ (1 To), 214€ (2 To) et 385€ (4 To) ce qui semble tout de même assez onéreux sachant que le EX400U équipé en USB4 et avec des débits de 4.000 Mo/s coûte 139€ (1 To), 232€ (2 To) et 419€ (4To). Au final pour une poignée d’euros de plus, il est possible d’acquérir un SSD quatre fois plus véloce.