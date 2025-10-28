Corsair dévoile un nouveau SSD portable : le EX300U

Le nouveau SSD Corsair EX300U est une version plus abordable du Corsair EX400U lancé  en janvier dernier. Le EX300U reprend le même form factor et le même desgin.

Disques SSD
par Sebastien
0

Le nouveau SSD Corsair EX300U est une version plus abordable du Corsair EX400U lancé  en janvier dernier. Le EX300U reprend le même form factor et le même desgin que son grand frère. Par contre, Corsair a troqué le port USB4 par un port USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

D’où le tarif plus bas mais aussi les performances nettement revues à la baisse, le EX300U propose en effet des débits de 1.100 Mo/s maximum contre 4.000 Mo/s pour le EX400U.

Corsair dévoile un nouveau SSD portable : le EX300U

Le SSD est décliné en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To.  Chaque version offre des taux de transfert de 1.100 Mo/s en lecture et de 1.100 Mo/s en écriture.

Le Corsair EX300U est déjà disponible à la vente. Il s’affiche à 130€ (1 To), 214€ (2 To) et 385€ (4 To) ce qui semble tout de même assez onéreux sachant que le EX400U équipé en USB4 et avec des débits de 4.000 Mo/s coûte 139€ (1 To), 232€ (2 To) et 419€ (4To). Au final pour une poignée d’euros de plus, il est possible d’acquérir un SSD quatre fois plus véloce.

Sebastien 20304 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 141.0.7390.123

Sebastien

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0 pour Mac

Firefox 144.0 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€…

Sebastien

Vente flash : l’iPhone 16e est toujours dispo à 499,99€ (maj :…

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€ et Windows 11 à…

Bon Plan : 10€ remise sur tout le site Rakuten et 10€, 20€, 30€ sur…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 141.0.7390.123

Sebastien

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0 pour Mac

Firefox 144.0 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€…

Sebastien

Vente flash : l’iPhone 16e est toujours dispo à 499,99€ (maj :…

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€ et Windows 11 à…

Bon Plan : 10€ remise sur tout le site Rakuten et 10€, 20€, 30€ sur…