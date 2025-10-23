Vente flash : le NAS Synology DS225+ à 319€ chez GrobBill !

Le NAS Synology DS225+ bénéficie d’une vente flash chez Grosbill. Son prix de vente passe de 359,99€ à 319€ durant une courte prériode.

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !

Lancé en juin dernier au tarif de 359€, le NAS Synology DS225+ s’affiche aujourd’hui en promotion à seulement 319,99€ sur Grosbill. C’est un excellent tarif pour ce NAS 2 baies très récent qui se négocie actuellement à 345€ sur Amazon.fr.

Pour rappel, le DS225+ est équipé d’un processeur quad core Intel Celeron J4125 cadencé à 2 GHz (boost à 2,7 GHz). Il dispose de 2 Go de RAM (extensible à 6 Go). Et sa connectique se compose d’un port Ethernet RJ45 à 2,5 Gbps, d’un port Ethernet à 1 Gbps et de deux ports USB 3.2 Gen1 à 5 Gbps (dont un à l’avant).

A noter que depuis la sortie de DSM 7.3, les NAS 2025 de Synology (y compris donc le DS225+) prennent à nouveau en charge les disques durs tiers. En sortant cette nouvelle version, le fabricant a enfin mis fin à la polémique qui gronde depuis des mois.

Synology DS225+ à 319,99€ sur Grosbill

L’offre est valable chez Grosbill juuqu’au 27 octobre 2025 et dans la limite des stocks disponibles