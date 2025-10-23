Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !

Le NAS Synology DS225+ bénéficie d’une vente flash chez Grosbill. Son prix de vente passe de 359,99€ à 319€ durant une courte prériode.

Bons Plans
par Sebastien
0

Lancé en juin dernier au tarif de 359€, le NAS Synology DS225+ s’affiche aujourd’hui en promotion à seulement 319,99€ sur Grosbill. C’est un excellent tarif pour ce NAS 2 baies très récent qui se négocie actuellement à 345€ sur Amazon.fr.

Pour rappel, le DS225+ est équipé d’un processeur quad core Intel Celeron J4125 cadencé à 2 GHz (boost à 2,7 GHz). Il dispose de 2 Go de RAM (extensible à 6 Go). Et sa connectique se compose d’un port Ethernet RJ45 à 2,5 Gbps, d’un port Ethernet à 1 Gbps et de deux  ports USB 3.2 Gen1 à 5 Gbps (dont un à l’avant).

A noter que depuis la sortie de DSM 7.3, les NAS 2025 de Synology (y compris donc le DS225+) prennent à nouveau en charge les disques durs tiers. En sortant cette nouvelle version, le fabricant a enfin mis fin à la polémique qui gronde depuis des mois.

L’offre est valable chez Grosbill juuqu’au 27 octobre 2025 et dans la limite des stocks disponibles

Vente flash : le NAS Synology DS225+ à 319€ chez GrobBill !

Sebastien 20294 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS…

Sebastien

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 141.0.7390.123

Sebastien

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0 pour Mac

Firefox 144.0 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Vente flash : l’iPhone 16e chute à 499,99€ (maj :…

Sebastien

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !

Bon Plan : 10€ remise sur tout le site Rakuten et 10€, 20€, 30€ sur…

C’est l’automne sur Aliexpress : les prix tombent et les…

Derniers tests

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS…

Sebastien

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 141.0.7390.123

Sebastien

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0 pour Mac

Firefox 144.0 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Vente flash : l’iPhone 16e chute à 499,99€ (maj :…

Sebastien

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !

Bon Plan : 10€ remise sur tout le site Rakuten et 10€, 20€, 30€ sur…

C’est l’automne sur Aliexpress : les prix tombent et les…