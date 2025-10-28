PNY lance un nouveau SSD PCIe 5.0 : le CS3250

PNY étoffe à nouveau sa gamme de SSD M.2. et lance aujourd’hui le CS3250. C’est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui dispose d’une interface PCI Express 5.0 4x.

PNY étoffe à nouveau sa gamme de SSD M.2. et lance aujourd’hui le CS3250. C’est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui dispose d’une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

On ne connaît pas le type de contrôleur utilisé dans le CS3250. On sait par contre qu’il existe en deux capacités de stockage (1 To et 2 To) et qu’il est compatible Microsoft DirectStorage afin d’améliorer les temps de chargement dans les jeux.

Voilà les débits proposés par le PNY CS3250 :

CS3250 1 To : 14.900 Mo/s en lecture, 13.500 Mo/s en écriture

14.900 Mo/s en lecture, 13.500 Mo/s en écriture CS3250 2 To : 14.900 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture

Pour information, le SSD CS3250 est couvert par une garantie de cinq ans et il offre un MTBF de 1,5 millions d’heures. Le CS3250 est déjà commercialisé aux Etats-Unis où il coûte 125,99$ (1 To) et 219,99$ (2 To). Le SSD devrait arriver très bientôt en France. Son prix conseillé dans l’hexagone est de 159,99€ en version 1 To et 256,99€ en version 2 To.